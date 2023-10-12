إقبال آلاف السياح على مهرجان الشارع في الغردقة.. فقرات فنية وموسيقية

تشهد الغردقة إقبالا وانتعاشة سياحية هائلة وتوافد الآلاف السياح على المناطق السياحية تزامنا مع مهرجان الشارع الذي تنظمه مدينة مكادي جنوب الغردقة بهدف تنشيط السياحة وبث رسالة أمان وطمأنينة لسياح العالم عن الأمن والأمان والاستقرار في مصر المحروسة.

مهرجان الشارع في الغردقة

وأشار عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ الوطن، إلى توافد آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على حفلات مهرجان الشارع بمدينة مكادي بيتش جنوب الغردقة.

ولفت إلى أن مهرجان الشارع تنظمه مدينة مكادي باشتراك أكثر من 11 فندقا ومنتجعا سياحيا وآلاف السياح من 15 جنسية أجنبية مختلفة من الدول الأوروبية ويمشل فقرات فنية واستعراضية وحفلات موسيقية متنوعة.

انتعاش السياحة في الغردقة

ومن جانبه أوضح العميد محمد منصور، مدير أمن مدينة مكادي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مهرجان الشارع يتم تنظيمه بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي وتنشيط السياحة في الغردقة ورسالة للعالم بالأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده مدينة الغردقة.

وأكد أن السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية تحرص على المشاركة والتفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط وعمل دعاية سياحية بطريقة غير مباشرة. ولفت إلى توافد الآلاف من السائحين على الفنادق السياحية وأن السياحة الألمانية والروسية والبولندية والتشيكية في مقدمة السياح الأجانب الوافدين إلى الغردقة.