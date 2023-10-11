الغردقة تستقبل آلاف السياح للاستمتاع بأجواء الخريف المعتدلة

شهدت مدينة الغردقة اليوم الأربعاء، أجواء خريفية معتدلة جذبت السياح للأماكن الترفيهية والشواطئ المفتوحة من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط سعادة بالأجواء المعتدلة، حيث استمتعوا بألعاب البحر والأكوا بارك، والتقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

توافد السياح على شواطئ الغردقة

أشار عمر طارق، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى توافد آلاف السياح على الأكوا بارك بمدينة مكادي جنوب الغردقة للاستمتاع بأجواء الخريف المعتدلة على الشواطئ المفتوحة.

ولفت إلى أن الغردقة تشهد انتعاش في السياحة تزامنًا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار الغردقة، من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وأضاف أن سياح أوروبا يفضلون قضاء إجازاتهم على شواطئ الغردقة، حيث أجواء الخريف المعتدلة عكس الأجواء الأوروبية شديدة البرودة.

سياحة الغردقة تنتعش بفضل الأمن والطقس الجيد

وأشار العميد محمد منصور، مدير أمن مدينة مكادي، في تصريحات لـ«الوطن» إلى توافد آلاف السياح يوميًا عبر مطار الغردقة، وأن السياحة الألمانية والروسية والبولندية والتشيكية في مقدمة السياح الأجانب الوافدين إلى الغردقة.

ولفت إلى أن الاستقرار في بلادنا والأمن والأمان، انعكس بإيجابية على حركة السياحة، وأنعش قطاعها بفضل مجهودات دولتنا في دعمه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.