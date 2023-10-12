كيف غيّرت مشروعات الطرق حياة أهالي الغردقة؟.. «10 سنوات إنجازات»

نفذت أجهزة الدولة مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الطرق في البحر الأحمر، بتكلفة 3.4 مليار جنيه على مسار امتداد طرق البحر الأحمر، وقال أحمد عمر، أحد سكان الغردقة، إنّ إنجازات الدولة لتطوير مشروعات الطرق في البحر الأحمر، جرى تنفيذها في وقت قصير، رغم أنّها بحاجة إلى سنوات، لافتا إلى أنّ طريق «القاهرة - الغردقة» كان يحتاج إلى 7 ساعات سفر، وبفضل مشروعات التطوير جرى اختصارها إلى 5 فقط، ما قلل معدل الحوادث ورفع معدلات الأمان، وشجع الاستثمار السياحي.

طريق «قنا - الغردقة»

وقال رضوان عرابي، سائق في الغردقة، إنّ طريق «قنا - الغردقة» كان بطول كيلومتر، وكان طريقا واحدا في الاتجاهين، وكان به كسر ومنحنيات خطيرة، وبعد التطوير أصبح عرض الطريق 9 أمتار، واتجاهين منفصلين الواحد به 3 حارات.

طريق مرسى علم

تابع رفاعي السيد، سائق في شركة سياحة بالغردقة، أنّ طريق مرسى علم الجديد «عظمة» أنشأتها الدولة، حيث طريق مزودَج يبلغ عرضه 9 أمتار بطول 200 كيلومتر، وساعد في توفير الأمن والأمان للمواطنين والسياح للتنقل بين مطار الغردقة ومرسى علم إلى فنادق مرسى علم جنوب البحر الأحمر.

وأوضح أنّ الطريق كان يستغرق 5 ساعات سفر، وكانت نسبة الحوادث كبيرة جدا، وبفضل التطوير انخفض زمن السفر إلى ساعتين فقط، كما انخفضت معدلات الحوادث، وأصبح الطريق أكثر أمانا بفضل توجيهات الرئيس السيسي.

ازدواج طريق «سفاجا - القصير - مرسى علم»

من جانبه، قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنّ الدولة أولت اهتماما كبيرا بقطاع الطرق ضمن المشروعات القومية الكبرى في البحر الأحمر، ومنها مشروع ازدواج طريق سفاجا القصير مرسى علم بطول 200 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر بعدد 2 حارة وعرض 9.2 متر، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، لخدمة القطاع السياحي وتحقيق أهداف التنمية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.