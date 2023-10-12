منى الشاذلي وأشرف زكي أول حضور عزاء والد نسمة محجوب

يقام حاليا عزاء المخرج علاء محجوب، والد المطربة نسمة محجوب، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

توافد نجوم الفن والإعلام على مقر العزاء

وحرصت الإعلامية منى الشاذلي، على أن تكون أول حضور عزاء والد المطربة نسمة محجوب، بجانب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان محسن محيي الدين، والمطربة ساندي.

إعلان نسمة محجوب وفاة والدها

كانت الفنانة نسمة محجوب، أعلنت موعد تلقي عزاء والدها المخرج علاء محجوب، من خلال صفحتها الخاصة عبر «فيسبوك»، قائلة: «إنَّ لله وإنَّ إليهِ راجعون، توفى إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب المخرج السينمائي علاء محجوب، برجاء خالص الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وتابعت نسمة محجوب: «يقام العزاء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر بعد صلاة المغرب، بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزّاق)».