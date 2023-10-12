متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية بورشة فنية

نظم متحف كفر الشيخ متمثلاً في قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع المركز الثقافي بكفر الشيخ محاضرة عن الصحة النفسية، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، تأكيدًا على أهمية المتاحف ودورها الفعال في الاحتفال بكافة المناسبات والفعاليات العالمية.

تنظيم ورشة فنية لعدد من أطفال الدمج

وجرى تنظيم ورشة فنية لعدد من أطفال الدمج بالمشاركة مع زملائهم تأكيدًا على مشاركة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أصدقائهم، وعبّر الأطفال عن سعادتهم باليوم ومشاركتهم سوياً في الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

يذكر، أنّ متحف كفر الشيخ افتتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبية.