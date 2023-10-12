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مدير إدارة شؤون الضباط يعلن قرار القائد الأعلى بتعيين دفعات خريجي الأكاديمية العسكرية

كتب:

محمد أيمن سالم
08:09 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
مدير إدارة شئون الضباط في القوات المسلحة،

مدير إدارة شئون الضباط في القوات المسلحة،

قال مدير إدارة شؤون الضباط في القوات المسلحة، إن القائد الأعلى للقوات المسلحة، صدق على تعيين خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية دفعات 117 حربية 74 بحرية 90 جوية 51 دفاع جوي، الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا، الثانية ضباط متخصصين، وخريجي الدفعة 52 من الكلية العسكرية التكنولوجية في رتبة الملازم تحت الاختبار، وخريجي الدفعة 60 فنية عسكرية في رتبة الملازم أول تحت الاختبار، والثالثة من الحاصلين على الدراسات العليا في رتبة الرائد والنقيب والملازم أول تحت الاختبار طبقا لدرجاتهم العلمية اعتبارا من 30 يونيو 2023.

جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية 2023 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

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