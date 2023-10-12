وفد «التنسيقية» يلتقي سفير فلسطين بالقاهرة لمؤازرة الشعب الفلسطيني

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع السفير «دياب اللوح» سفير دولة فلسطين في القاهرة، وعدد من أعضاء السفارة، بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، لتقديم رسالة مؤازرة وتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفد التنسيقية يقدم العزاء في شهداء فلسطين

وقدم وفد التنسيقية، خالص التعازي في شهداء دولة فلسطين، الذين يسقطون يوميا، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعرب السفير الفلسطيني عن كامل ترحيبه بزيارة وفد التنسيقية، مؤكدا أن التنسيقية دائما تبادر في وقت الأزمات بمثل هذه اللقاءات، لافتا إلى أن الشعب المصري يدافع عن القضية الفلسطينية منذ 1948 كأنها قضيته، معربا عن خالص تقديره للقيادة السياسية المصرية في دعمها للشعب الفلسطيني.

جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

وتناول الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات على الأرض، وما يشهده القطاع من عدوان ومعاناة غير مسبوقة في ظل الحصار وعمليات القتل اليومية، وما على المجتمع الدولي وكل الأطراف من مسؤولية في هذا الشأن، وكذلك آخر الجهود المصرية على صعيد الاتصالات السياسية، وفي العمل على توفير كل أوجه الدعم والمساعدات.

وفي نهاية اللقاء، جرى تسليم ميدالية التنسيقية للسفير الفلسطيني تقديرا له ولجهوده الحثيثة.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طارق الخولي ومحمد تيسير مطر، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، ونهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ولطفي سالمان ومنى قشطة، عضوا التنسيقية.