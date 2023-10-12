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أوائل خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية وكلية الشرطة يقدمون هدية تذكارية للرئيس السيسي

كتب:

مريم جاد
08:30 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
تقديم درع الكلية العسكرية للرئيس السيسي

تقديم درع الكلية العسكرية للرئيس السيسي

قدم أوائل خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية وكلية الشرطة، هدية تذكارية للرئيس السيسي خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

وقام أحد أوائل الكلية العسكرية، بتقديم درع الكلية العسكرية للرئيس السيسي، امتنانًا لجهوده ودوره العظيم تجاه مصر وشعبها وأبنائها.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

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