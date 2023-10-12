وكيل «صحة البحيرة» يشهد ختام فعاليات دورة اعتماد معامل الأغذية

شهد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ختام فعاليات الدورة التدريبية لاعتماد معامل الأغذية والمياه بالمعمل المشترك والتي نظمها المعمل المشترك بدمنهور، تحت اشراف إدارة المعامل بالمديرية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل المركزية بالوزارة.

رفع كفاءة العاملين بالمعامل

تأتي الدورة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة العاملين بالمعامل علي مستوي الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات المعملية المقدمة للمواطنين.

وجاءت الدورة بحضور العاملين من الأخصائيين بالمعمل المشترك بدمنهور وذلك من أجل رفع كفاءة العاملين والنهوض بالمستوي العلمي والعملي لفحوص الأغذية والمياة للحصول علي أدق النتائج في مجال تحليل الأغذية والمياه، مما يعكس دور المعمل في تحقيق الأمن الغذائي والمائي للمحافظة.

وكيل صحة البحيرة يشيد بالدورة

وأشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالجهود المبذول من قبل إدارة المعامل وبحجم العمل والإنجازات التي تحققت في جميع معامل المحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة بالمعمل المشترك من قبل إدارة المعمل وفريق العمل للحصول على اعتماد GAHAR واعتماد للمواصفة الدولية ISO 17025.