حملات للتصدي لجميع أعمال البناء المخالف والتعديات بالدقهلية

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة، حملة على كافة المباني الكائنة بنطاق الحي، ومتابعة العقارات المخالفة التي جرى اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها اليوم الخميس 12 أكتوبر.

حملات لمواجهة التعديات

وأشار حي غرب المنصورة إلى أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات.

ضبط حملات تعديات بالدقهلية

وأشار الحي إلى أنه جرى عمل حملات علي التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف، إذ يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، لذا جاءت الحملات لضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.

وتمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة أعمدة الدور الخامس العلوى لعقار مخالف بشارع مصعب بن عمير من حي الجامعة، وذلك لمخالفتة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية.

وأكد رئيس حي غرب المنصورة أن المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة.