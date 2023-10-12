«أسوان»: حملات لإزالة التعديات ورفع 180 طن مخلفات من الشوارع

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن خطة مكثفة لتحسين البيئة العامة في المحافظة وتعزيز الحياة النظيفة والجميلة مشددا على ضرورة تكثيف الجهود والأنشطة اليومية للقضاء على التعديات والإشغالات غير المشروعة وتحسين مستوى النظافة العامة.

وفي هذا السياق، أكد سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه تم تنظيم حملات مكثفة استهدفت الشوارع والميادين والأحياء في جنوب وغرب وشرق المدينة إضافة إلى نفيذ قرارين فوريين بإزالة تعديات على أراضي الدولة بمساحة 130 مترا مربعا، وإزالة 4 لافتات إعلانية غير مرخصة. كما تم رفع 87 حالة تعدٍ واحتلال غير قانوني للمساحات العامة.

رفع 180 طنا من القمامة والأتربة

وتكثف الوحدات المحلية لمدينة أسوان جهودها في تنفيذ أعمال النظافة العامة، بما في ذلك إفراغ الحاويات ورفع التراكمات من القمامة والأتربة، حيث بلغ إجمالي الكمية المرفوعة 180 طنًا ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة في المدينة.

وأشار سيد مدنى إلى أن الحملات بإشراف علاء الدين ممدوح، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الأحياء والمهندسين والفنيين، بالإضافة إلى العاملين المدعومين وسيارات ومعدات الإزالة التابعة للوحدة المحلية.

جهود مكثفة لحملات النظافة في المحافظة

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام المحافظة بتوفير بيئة نظيفة ومرتبة للمواطنين، وتعزيز جاذبية المدينة كوجهة سياحية مهمة ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات المكثفة في المستقبل للحفاظ على جمالية المدينة وتحسين جودة الحياة للمقيمين فيها.