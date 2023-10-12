الرئيس السيسي: مصر تدير سياستها بهدف السلام والتنمية والبناء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الممكن أن تكون هناك تحديات وصعوبات، لكن الأهم أن نظل ثابيتن وصامدين ومتفائلين وآملين بالله، متابعا: «مصر تدير سياستها بشكل يهدف في الأول والآخر إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون، وهذه سياستنا منذ قبل تولينا المسؤولية، وكنا حريصين على أن لا نتطلع خارج حدودنا، وحدودنا قائمة منذ آلاف السنين، ولم نتطلع لتجاوزها أو الطمع في قدرات أو أرض أو حدود الآخرين، ودائما راضين بما أعطانا الله، والمرحلة الحالية مرحلة صعبة جدا».

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.