إحالة مخالفات وحدة محلية في بني سويف للتحقيق.. غياب وتراكم قمامة

فاجئت لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام محافظة بني سويف، الوحدة المحلية لقرية هلية بمركز ببا، للوقوف على مستوى الأداء، ومتابعة سير العمل وإلتزام العاملين بالحضور والإنصراف، وتقديم الخدمات للمواطنين، وكشفت اللجنة عن وجود بعض الملاحظات خلال الزيارة المفاجئة، والتي رصدت حالات غياب لبعض العاملين، ووجود الإشغالات العشوائية وبعض تراكمات القمامة في القرية.

إحالات المخالفات للتحقيق ورفع مخلفات القمامة

ووجه محمد غنيم محافظ بني سويف بإحالة حالات الغياب بدون سند قانوني، للتحقيق، وسرعة رفع الإشغالات العشوائية وبعض تراكمات القمامة من الأماكن التي تضمنها التقرير، مع تكثيف المتابعة والمرور الميداني على كافة المجالس القروية والجهات الخدمية، لمتابعة منظومة العمل وتلافى أية سلبيات أو ملاحظات واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشاتها .

استمرار حملات المتابعة

وشدد محافظ بني سويف، على استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة، مثل وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

حملة مفاجئة على الوحدة المحلية في مركز ببا

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات ومنظومة العمل بمجلس قروي هلية بمركز ببا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانضباط الإداري للعاملين، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة، وأعضاء لجنة المتابعة، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات وقصور في أداء العمل تمثلت في حالات غياب لعدد من العاملين ووجود بعض إشغالات وقمامة ببعض المناطق وحاجة بعض المعدات بالحملة الميكانيكية للصيانة.