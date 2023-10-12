حزب المؤتمر: حل القضية الفلسطينية لن يتم على حساب أمن واستقرار سيناء

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، التي عبرت عن رسالة الأمن والأمان والاستقرار، موضحا أن كلمة الرئيس جاءت شاملة ووافية، وفيها إجابات واضحة وواعية عن كل القضايا المثارة عبر الوطن.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن الرئيس السيسي بعث برسائل سياسية عدة، بتأكيده على أنه حريص على الوفاء بوعوده لشعبه، والرئيس تحدث كمواطن مصري يعشق العسكرية المصرية، ويحرص على مصارحة المصريين بجميع الأوضاع الراهنة.

حديث الرئيس نابع من القلب

وتابع أن كلمته أمام طلبة الكليات الحربية بعثت مجموعة من الرسائل المهمة في مقدمها أن حديث الرئيس السيسي كان نابعا من القلب وكان في قمة الصراحة والموضوعية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تقديم الدعم الشامل والكامل لكل أبنائه من ضباط المستقبل، والارتقاء بمعدلات الأداء ورفع قيم التدريب على أعلى المستويات العلمية الحديثة، وحديثه يؤكد أن المدرسة العسكرية المصرية ستظل علامة راسخة ومنهجية قتالية يشهد جميع دول العالم لما لها من وضع متميز ومرتبة عالمية متقدمة في أوساط جيوش العالم.

الوضع في الأراضي الفلسطينية

وأوضح فرحات، أن كلمة الرئيس بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية حملت رسائل قوية بأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية لن يتم على حساب أمن واستقرار سيناء لأن الرئيس السيسي يدرك الجهود لتحقيق السلام في فلسطين لا تعني التضحية بسيادة واستقرار سيناء.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، على ضرورة دعم القوات المسلحة الباسلة ضد قوى الإرهاب والتطرف وحماية مقدرات الوطن، مشيرًا إلى أنه يجب استلهام روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدًا عبر الزمان، موجها تحية إجلال وتقدير للقيادة السياسية مُمثلة فى الرئيس السيسي، بتخريج دفعة جديدة من أبناءه طلبة الكليات الحربية مثمنًا التضحيات التي يبذلوها لخدمة الوطن، من أجل تحقيق مفهوم الأمن الشامل.