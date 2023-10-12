محاضرة علمية بمتحف التحرير عن «حفظ وصيانة البقايا الحيوية»

نظم المتحف المصري بالتحرير محاضرة بعنوان «حفظ وصيانة البقايا الحيوية ببدروم المتحف المصري»، وهي مشروع مشترك بين المتحف المصري وجامعة بني سويف، ألقتها الدكتورة زينب حشيش مدير المشروع ومدرس الآثار بكلية الآداب قسم الآثار بجامعة بني سويف، بحضور الدكتور علي عبدالحليم، مدير المتحف المصري بالتحرير.

أهمية دراسة علم البقايا الحيوية

أكدت الدكتورة زينب حشيش مدير المشروع ومدرس الآثار بكلية الآداب قسم الآثار بجامعة بنى سويف، خلال المحاضرة أهمية دراسة علم البقايا الحيوية والاستفادة منها في مجرى سير الأحداث التاريخية والاستفادة منه في مجال علم الآثار من حيث الاستفادة منه، في إظهار تقسيم علم البقايا الحيوية إلى العظام الآدمية أو العظام الحيوانية أو البقايا النباتية.

ولفتت إلى شرح مفهوم الآثار الحيوية، بأنه العلم الأشمل لدراسة حالة عاشت في العصور القديمة بمعرفة معلومات خاصة بحالة الأثر الحيوي من الحالة الصحية، ونسب وقرابة الأشخاص، بالإضافة من معرفة التكوين السكاني، ومعرفة الطبقات ونسبة الذكور والإناث، العادات الدينية الخاصة بالمتوفي، معرفة سبب الوفاة.

عمل قاعدة بيانات تحتوي على جميع قطع البقايا الحيوية

أضافت أن أهم أهداف المشروع من تسجيل وتوثيق وصيانة البقايا الحيوية، وعمل قاعدة بيانات تحتوي على جميع قطع البقايا الحيوية في المتحف المصري بالتحرير، تشمل الصور الخاصة بالقطعة ومعلوماتها والأرقام الخاصة بها، لتسهل على الباحث الوصول إليها، على أن يتم إتاحتها للدارسين عند الانتهاء من المشروع.

وتحدث مدير عام متحف التحرير عن التعاون المشترك بين المتحف المصري وجامعة بني سويف، في إقامة مشاريع مثل هذا المشروع البالغ الأهمية بالنسبة للدارسين وأمناء المتحف على حد سواء.