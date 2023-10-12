سفير إسبانيا: مصر نفذت تجربة إصلاحية هيكلية ساعدت على الاستقرار المالي

قال سفير إسبانيا لدى القاهرة، ألبارو إيرانثو، إن بلاده تتمتع بعلاقات وثيقة ومثمرة مع جمهورية مصر العربية على مر العصور، في جميع المجالات، وخاصةً المجال الاقتصادي.

وأكد «إيرانثو»، خلال الاحتفال بالعيد القومي لإسبانيا، مساء اليوم الخميس، إن مصر هي بالفعل لاعب مركزي في المنطقة العربية، وتتمتع بجميع المقومات، من حيث جغرافيتها وتاريخها الغني، وعدد سكانها الكبير، ومواردها الوفيرة، وأضاف: «نقدر مصر بشدة كقوة للاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا».

مصر في سياق دولي صعب وشرعت في تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية

وأشاد سفير إسبانيا لدى القاهرة بالبرنامج الطموح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته «رؤية مصر 2030»، مؤكداً أن مصر في سياق دولي صعب، وشرعت في تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية للاستقرار المالي والنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على دعم إسبانيا هذه العملية دعماً كاملاً من خلال مختلف خطوط التعاون.

وفي المجال الاجتماعي، أضاف السفير: «تركز مشاريعنا على ضمان ألا يتخلف النمو الاقتصادي عن أحد. نحن ندعم برامج التعليم والتدريب التي توفر الفرص للقطاعات الأكثر ضعفا من السكان، مثل المهاجرين وسكان الريف، مع التركيز بشكل خاص على حقوق المرأة وحمايتها».

وحول المجال الثقافي، تابع: «أود أن أشيد بالعمل الرائع الذي يقوم به علماء المصريات الأسبان، جنبًا إلى جنب مع زملائهم المصريين، في العديد من المواقع الأثرية في مصر، ولجميع المسئولين والمؤسسات الملتزمة بالإنتاج الثقافي المشترك».