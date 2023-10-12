برلمانية: الرئيس السيسي عبر عما يدور في قلوب المصريين تجاه فلسطين

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023 كان باسم الشعب المصري، معبرا عما يدور في قلوب المصريين من تعاطف ومسؤولية تجاه القضية الفلسطينية.

وتابعت النائبة في تصريحاتها لـ«الوطن» أن الرئيس السيسي نبه الشعب المصري بشكل صريح وواضح بتفاصيل الوضع الراهن الموجود، وكان صريحا حين قال: «كل صراع لا يؤول إلى السلام، هو عبث لا يعول عليه»، مشيرة إلى أن أي حلول أخرى دون السلام لن تأتي بنتيجة».

وأكدت أبو السعد أن كلمة الرئيس تؤكد على دور مصر في القضية سواء من خلال الاتصالات والمفاوضات التي يجريها الرئيس السيسي من أجل التهدئة أو من خلال المساعدات الطبية والإنسانية التي تحرض مصر على تقدمها للفلسطينيين.

واختتمت حديثها بضرورة الوعي الشعبي في التعامل مع القضية مقتبسة كلمة الرئيس بخصوص مسؤولية الشعب، داعية الشباب وكل أبناء الوطن لعدم المشي وراء الشائعات والتفكير في مصلحة الوطن دون الانسياق وراء الآراء المدفوعة، والتي لا تؤثر على المصريين فحسب بل القضية الفلسطينية، والتركيز فيما وراء الدعوات حتى لا يؤدي إلى الخراب.