عضو بـ«الشيوخ»: الشعب المصري يرفض تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون الدولة

قال النائب محمد ماهر السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشعب أعلن رفضه لبيان البرلمان الأوروبي بالتدخل في شؤون الانتخابات، كونه مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية، موضحا أن الشعب هو من يحدد آلية هذه الانتخابات وكيفية تنفيذها.

خطوات حقيقية في مجال التنمية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» على قناة DMC، أن الأمر تكرر كثيرًا من قبل وجزء كبير منها مدفوع، ووسط كل دول العالم ليس هناك دولة تواجه وتؤسس لها قنوات إخبارية وبيانات ومنظمات دولية لمحاربتها وإطلاق الشائعات مثلما يحدث مع مصر مؤخرًا، كما أنه بعد ثورة 30 يونيو بدأت مصر تخطو خطوات حقيقية في مجال التنمية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الكارهين للدولة يريدون أن يوقفوا طموحات الشعب، إذ صدرت بعض البيانات من نواب في الكونجرس الأمريكي تطالب بإيقاف المعونة، ورقابة دولية على الانتخابات.