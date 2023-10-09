«القاهرة الإخبارية»: الموقف المصري ثابت حيال حقوق الشعب الفلسطيني

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول جهود مصر في ملف القضية الفلسطينية، وذلك تحت عنوان «موقف مصري ثابت حيال حقوق الشعب الفلسطيني».

وأفاد التقرير: «في ظل الاعتداءات التي تنفذها إسرائيل منذ تولي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينة زمام الحكم، استمر الموقف المصري ثابت حيال حقوق الشعب الفلسطيني في ظل قرارات الشريعة الدولية وحل الدولتين».

تتويج المساعي المصرية بالنجاح

وأضاف: «في مايو 2021 ومع بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، تُوجت المساعي المصرية بالنجاح وإحلال الهدنة ووقف إطلاق النار غير المشروط هناك»، متابعا: «البداية جاءت بكلمة الأمين العام للعام المتحدة أنطونيو غوتيريش التي أكد فيها دعمه للجهود الرامية لوقف إطلاق النار إلا أنه خص الجهود المصرية تحديدا».

وأوضح: «قبل ساعات قليلة من إعلان الهدنة، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا من الرئيس الأمريكي جوبايدن تناولا تباحث وتبادل الرؤى حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل التعاون من أجل وقف العنف والتصعيد في ظل التطورات الأخيرة».

فرض تهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وواصل: «من جديد تكرر الجهد المصري، وأثمر عن نجاح التوصل إلى وقف إطلاق النار في أغسطس من العام 2022»، مشيرا إلى أن مصر طرحت في العام الحالي مبادرة من 3 خطوات بغرض فرض تهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووقف التصعيد الإسرائيلي المستمر.