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أحمد الخطيب: القضية الفلسطينية في قلب الشعب المصري فعلا وقولا

كتب:

شريف سليمان
01:50 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الخطيب

الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الخطيب

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الخطيب إنه يجب ألا يزايد أحد على مصر في دعم القضية الفلسطينية، والوقفة المصرية تجاه القضية الفلسطينية تاريخية من الناحيتين السياسية والعسكرية، ودعمت الحق الفلسطيني في كل الاتفاقيات.

وأضاف «الخطيب»، خلال تقديم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر الراديو «9090»، أن فلسطين في قلب الشعب المصري فعلا وقولا، وهو ما ظهر على سبيل المثال في الأعمال الفنية، التي تثبت أن شعب مصر وقف مع الشعب الفلسطيني على مستوى حقه في الحصول على الحرية.

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: «مصر دفعت ثمن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ونحن لا نمن أبدا، ولكن نحتاج إلى التوضيح من وقت لآخر، لأن هناك بعض الأطراف التي لديها حقد من الدور المصري وتحاول نزع شرف دعم القضية الفلسطينية عن مصر، فهي قضية إنسانية بالدرجة الأولى بالإضافة إلى أن الفلسطينيين أشقاؤنا وأصهارنا وجيراننا».

 

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