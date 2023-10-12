برلماني: كلمة الرئيس السيسي كشفت أمام العالم موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، حملت العديد من الرسائل المهمة، وفي مقدمتها حرص مصر الدائم على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة.

حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة

وأشار في تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أن حرص الرئيس في تناول القضية في الفلسطينية في خطابه تأكيد على أنها محور اهتمام الدولة المصرية وشغلها الشاغل، وأنها لن تتأخر عن مساندتها بكل الطرق.

مجلس النواب

وقال زين الدين: «تناول القضية الفلسطينية وتطوراتها والتأكيد على ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات يشير إلى اهتمام مصر وحرصها في الدفاع عن الأمة العربية، والسعي نحو تحقيق الأمن القومي بالمنطقة».

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية دعوة مصر لضرورة وقف القتال، وتجنيب المدنيين والأطفال من الصراع الدائر حاليا، مشددا على كل القوى الدولية التدخل لوقف الصراع والتهدئة.

وفي السياق ذاته أشاد محمد زين الدين، بالجهود المصرية في تقديم كل أنواع الإغاثة للشعب الفلسطيني، والتواصل مع كل الفاعلين في المنطقة لحل الأزمة الراهنة، والحفاظ على حق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة.