أبطال باراتايكوندو مطوبس يحصدون 5 ميداليات ذهبية وأخرى فضية بالبطولة العربية

حقق لاعبو باراتايكوندو نادي مطوبس، القادرون باختلاف، بمحافظة كفر الشيخ، خمسة ميداليات ذهبية وميدالية فضية في البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو للأندية بصالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين لـ135 ناديا من 10 دول عربية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أسماء الأبطال الذين حصلوا على الميداليات الذهبية

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أبطال باراتايكوندو نادى مطوبس، أصحاب الإرادة على حصولهم على خمس ميداليات ذهبية وميدالية فضية مثمناً دعم النادي للعبة التايكوندو، معلناً أسماء الأبطال الذين حصلوا على الميداليات الذهبية، وهم: سارة نور «براعم»، وطلعت عبد النبي «جونيور»، وعبد الرحمن مصطفى «جونيور»، ومحمد محمود «سينيور 2»، ومحمود سعد «سينيور 2»، كما حصلت منة الشطلاوي «كادت»، على الميداليه الفضية، وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة.

موافقة الاتحاد العربى على تولى مصر تنظيم بطولة الأندية العربية المفتوحة بالقاهرة

رافق الأبطال مجلس إدارة النادي يتقدمه الدكتور أشرف فليفل، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومدرب الفريق كابتن محمود الشهاوي، مدرب ومكتشف الأبطال، في إطار متصل استطاع الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد، الحصول على موافقة الاتحاد العربي على تولى مصر تنظيم بطولة الأندية العربية المفتوحة بالقاهرة للناشئين تحت 14 عاماً والشباب تحت 17 عاماً والبومزا والفرى ستايل والبارا بومزا والبارا كيروجى.