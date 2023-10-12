محمد شردي: هدف العدوان الإسرائيلي تهجير الشعب الفلسطيني

قال الإعلامي محمد مصطفي شردي، إنه عبر التاريخ فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن هدف العدو هو إعادة توطين الشعب الفلسطيني خارج فلسطين.

وأضاف «شردي»، خلال برنامجه «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، قائلًا: «العدو لا يريد أي تواجد فلسطيني عنده على الإطلاق أساسًا من بابه، والرئيس السيسي رجل مخابرات وهو أحد المتخصصين في هذا الملف وعلى دراية كاملة بالمخططات».

الشعب الفلسطيني له حق في أرضه

وتابع: «أنت لو خرجت الشعب الفلسطيني من غزة هما نفسهم هيقولولك لأ مش هنخرج لأنهم يعلمون جيدًا ماذا حدث لمن خرج ومن تشتت، الشعب الفلسطيني له حق في أرضه».

وأوضح أن التناحر في الدول العربية بدأ بين أطراف داخلية ليس بها احتلال أو غزو من دولة أخرى؛ ولكنها دول تفككت عن طريق بوابة شعبها، وفشل الأعداء في تطبيق ذلك المخطط في مصر.