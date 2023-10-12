فريدة الشوباشي: كلمة الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية واقعية ومحترمة

أشادت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، بكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، التي أكد فيها أن المرحلة الحالية صعبة، ومصر تبذل جهدًا كبيرًا لاحتواء التصعيد والاقتتال في قطاع غزة، والتخفيف عن الشعب الفلسطيني، فضلاً عن حرص مصر على إجراء الاتصالات مع جميع القادة والمسؤولين، لوصول المساعدات الإنسانية والطبية لغزة.

ووصفت «الشوباشي» في حديثها لـ«الوطن»، هذه الكلمات بأنها واقعية ومحترمة، مؤكدة أن ما تقوم به إسرائيل حالياً في قطاع غزة، والدعوات الخاصة بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، كلها إهدار لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن إسرائيل تنفذ تخطيطا استعماريا منحطا، لافتة إلى أن مصر دولة كبيرة، ولن تسمح بإهدار أي كرامة عربية، وتحمي الوطن العربي، والوطن العربي يتطلع لمصر لحمايته.