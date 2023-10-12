خبير: خطاب الرئيس السيسي اليوم من أهم وأقوى الخطابات في تاريخ حكمه

أكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت صادقة بشكل كبير ومطمئنة لكل الشعب المصري والعربي؛ في حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع احتفال مصر بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، مشددًا على أن الحكمة والعقلانية والمصداقية الكبيرة في كلمات الرئيس اليوم تجعل خطابه واحدا من أهم وأقوى الخطابات في تاريخ حكمه، ومن أهمها وأكثرها تأثيرا في مصر والشارع العربي، فهو حديث متزن من موقف وموقع القوة ومن يوم النصر ومن وسط جيش مصر.

رسالة كبيرة ومهمة

وأضاف أبو شامة، خلال حواره مع الإعلامية لمى جبريل عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحدث نفسه يحمل رسالة كبيرة ومهمة وذات مغزى عن جيش مصر وقوتها وقدراتها، وهو ما انعكس بالطبع على كلمات الرئيس السيسي، التي جاءت صادقة وتمس قلوب المصريين في كل مستوياتهم وأماكنهم، مشيرًا إلى أن كلمة رئيس الجمهورية بحفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، تعكس صورة الشارع المصري، وتمس قلوب المصريين.

مواقف مصر الثابتة

وتابع، أن مواقف مصر الثابتة لا تعني بالضرورة أن تتعامل مع اللحظة الراهنة بسلبية، لكن كل ما قاله الرئيس السيسي اليوم يعكس مشاعر الشعب المصري ويوازن بين المشاعر والحرص الشديد وتأمل ما يجري في المحيط الإقليمي على نحو جيد كي لا تتورط مصر فيما لا يحمد عقباه.