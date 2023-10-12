محمد شردي: الإخوان في عام حكمهم حاولوا تنفيذ مخطط توطين الفلسطينيين بسيناء

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الـ9 ملايين ضيف من عدة دول، وهي العراق وسوريا وليبيا والسودان واليمن، جائوا من بلادهم هاربين من بعضهم البعض بسبب التناحر بين أطراف داخلية، وليس بسبب غزو أو احتلال من دولة أخرى.

وأضاف الإعلامي محمد مصطفي شردي، خلال برنامجه «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، قائلًا «بدأ التناحر بين أطراف داخلية معندهمش احتلال أو غزو من دولة أخرى، لكنها دول تفككت بسبب بوابة شعبها، وأنهم قلبوا الشعب على بعض ودا اللي مش قادرين يعملوه في مصر، ودا اللي كان متخطط ليه».

الدول تصمد بشعبها

وتابع «عشان كده الرئيس قال إن الدول تصمد بشعبها وليس القادة فقط ولكن بالقادة والشعب».

وأكمل حديثه قائلًا «كنت من أوائل الإعلاميين اللي قدموا المخطط اللي عمله دكتور روسي وطلعناه بيه بعد الثورة، وجبت المخطط دا وترجمته واللي كان الإخوان عايزين ينفذوه وهو مخطط تم الاتفاق عليه بتوطين الشعب الفلسطيني في جزء من سيناء في مقابل إنهم يدفعوا كل الديون لمصر، واترسمت الخريطة وبدأ التحرك مع الإخوان المسلمين والاتفاق معهم، وهو مخطط عرض من قبل ولكنه لم يظهر بخريطة إلا في أيام الإخوان المسلمين».