رئيس «الشؤون العربية» بالنواب: كلمة الرئيس السيسي قوية وحملت العديد من المعاني

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال تفقده لاحتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، مؤكدا أن كلمة الرئيس جاءت قوية وحملت العديد من المعاني التي تؤكد على وقوف مصر بجانب أشقائها الفلسطينيين.

لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب

وأضاف رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن رسائل الرئيس السيسي أكدت على عدم تخلي مصر عن شبر واحد من أرضها مهما كانت الأسباب والظروف، قائلا: «من يعتقد أن مصر ستفرط في شبر من أرضها يعيش في الأوهام».

الشعب الفلسطيني

وشدد على أهمية وقوف الشعب الفلسطيني الشقيق في وجه العدو الإسرائيلي دون ترك أرضه، مثمنا قرار الرئيس السيسي بإرسال مساعدات إلى الأشقاء في دولة فلسطين قائلا: «السيسي زعيم حقيقي وقادر على مواجهة الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها المنطقة، وأقول له ربنا يعينك لأنك بتدفع ثمن أخطاء الآخرين».