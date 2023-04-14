مسجد السيد البدوي بطنطا.. مقصد الصائمين للعبادة في شهر رمضان

يعد مسجد السيد البدوي، من أهم المساجد وأقدمها، داخل محافظة الغربية، ويضم ضريح أحد الاقطاب الصوفية الـ 4، بمصر، ويحتفل بمولده في شهر أكتوبر من كل عام، من قبل الطرق الصوفية ومديرية الأوقاف، ويحضره مئات الآلاف من المريدين من مختلف محافظات مصر وبعض البلدان العربية.

ويقصد مسجد السيد البدوي بطنطا، المواطنين من مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، على مدار العام، وفي شهر رمضان بصفة خاصة، ويعد من أهم معالم السياحة الدينية الداخلية داخل محافظة الغربية، وتنتشر بمحيطه مهنة صناعة وبيع الحلوى والحمص.

غرفة المقتنيات

الشيخ ربيع لاشين، إمام وخطيب مسجد السيد البدوي بطنطا، الأسبق، قال إن مسجد سيدي أحمد البدوي، يضم 3 أضرحة، ضريح السيد البدوي، في مدخل المسجد، إلى جانب أضرحة تلامذته، وأيضا يضم غرفة مقتنيات أثرية عن السيد البدوي، تضم «سبحة بها 999 حبه وطولها 10 أمتار»، إلى جانب عباءتين واحدة كان يرتديها العارف بالله في الشتاء والأخرى في الصيف، وعمة خضراء اللون، وأخرى بيضاء، وعصا صغيرة طولها 30 سم، وغرفة المقتنيات مؤخرا تم تطويرها بما يضمن الحفاظ على تلك المقتنيات.

زيارة الرئيس السادات وحرب أكتوبر

وقال د. أحمد جوده، وكيل الطرق الصوفية بالغربية، إن السيد البدوي بطنطا، أحد الأقطاب الصوفية الـ 4، وله مولد في شهر أكتوبر من كل عام ويتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي انتصرت فيه أهلها على الحملة الفرنسية، إلى جانب مولد صغير ويسمى الرجبي ويكون في شهر أبريل من كان عام.

وأشار وكيل الطرق الصوفية بالغربية لـ «الوطن»، أن مسجد السيد البدوي بطنطا، مقصدا المواطنين في كل شهور العام، وفي شهر رمضان بصفة خاصة، وذلك تبركا بصاحب المسجد الذي ينتهى نسبه من الأب، إلى سيدنا الحسن ابن الأمام علي كرم الله وجهه، وأن الرئيس الراحل السادات والشيخ الشعراوي وغيرهما كانوا يترددون على المسجد، والرئيس الراحل محمد أنور السادات زار المسجد وأدى صلاة الفجر فيه قبل أيام قليلة من حرب اكتوبر، وتم أداء صلاة الجنازة على شقيقه الذي استشهد في أول أيام حرب اكتوبر، ودفنه بمقابر العائلة في محافظة المنوفية.

بناء وتوسعات المسجد

ويرجع بناء مسجد السيد البدوي بطنطا، إلى عام 1279 ميلادية، حيث كان خلوه بناها عبد العال، تلميذ العارف بالله سيدي أحمد البدوي، بعد وفاته، وتم هدم تلك الخلوة وبناء مسجد مكانها في عهد على بك الكبير، وفي عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات شهد توسعات وأيضا في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك شهد أعمال ترميم وتطوير.

ويطلق على مسجد السيد البدوى بطنطا، مسجد الأزهر الصغير، كان نموذجا مصغرا من مسجد الأزهر بالقاهرة، لما يضمه من معهد أزهري، ومكتبة إسلامية ودار للفتوى، ويقام المسجد على مساحة نحو 6 آلاف متر، ويضم 5 أبواب، ومبنى على الطراز الإسلامي، وبه مآذن وقباب، ويقع في وسط المدينة