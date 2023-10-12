أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسي تحقق المصلحة المشتركة لمصر وفلسطين

أشاد الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تضمنته من رسائل واضحة، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، مشيرا إلى أن الكلمة أكدت على موقف مصر التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي كان حازمًا وواضحًا في رفض ما تطمح إليه بعض القوى الدولية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال دفع أهل غزة للنزوح إلى أراضي سيناء وإقامة وطن بديل: «الرئيس السيسي مدرك لخطورة تلك الفكرة وتنبأ بشأنها، لذا جاء موقفه صريحًا، وهذا ما اعتدنا عليه من أبناء القوات المسلحة الذين يدفعون أرواحهم فداءً لحماية حدود أراضيهم ورفض المساس بها».

مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

وأشار إلى توضيح الرئيس السيسي بأن المسألة لا تتعلق برفض مصر استضافة أشقائها الفلسطينيين، فمصر استقبلت 9 ملايين من النازحين العرب عندما تأزمت الأوضاع في بلادهم، بل يتعلق الأمر بضرورة صمود الفلسطينيين وعدم تخليهم عن أرضهم، حتى لا يتحقق المخطط الذي تسعى إليه إسرائيل وغيرها بعض من القوى الدولية: «مصر تفتح أبوابها دائمًا أمام أشقاؤها العرب وتعالج الجرحي وتتفاني في تقديم المساعدات الإنسانية.. ولكننا لن نتخلى عن القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل».

وأكد يوسف أن الشعب الفلسطيني على درجة كبيرة من الوعي، ويدرك جيدًا أن القصف جاء ممنهجًا لكي يتم دعوتهم فيما بعد إلى النزوح للأراضي المصرية، ولكن جميعنا يثق بأن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه، وهذا يحقق المصلحة المشتركة بين مصر وفلسطين، وشدد كذلك أن مصر ستفعل كل ما بوسعها لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لأهل غزة، كما ستكمل اتصالاتها الدولية لوقف التصعيد، وتحقيق الأمان للمدنيين، لأن مصر حريصة علي تحقيق السلام، باعتباره خيارا استراتيجيا، وتأمين حصول الشعب الفلسطيني على حقوقـه الشـرعية.