باحث بالمركز المصري يشيد برسائل الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية: موقف مصري ثابت

أكد صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بشأن القضية الفلسطينية، جاءت ردًا واضحًا ومباشرًا على دعوات تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، ورفض مصر القاطع لها، لأنها تؤدي إلى تصفية القضية التي تعد القضية الرئيسية للعرب جميعهم.

وأضاف صلاح وهبة في تصريخات خاصة لـ«الوطن»، أن تصريحات ورسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت للتعبير عن الموقف المصري الثابت والتاريخي لدعم القضية الفلسطينية في مختلف الظروف، والتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يكون قائمًا على العدل، وعلى مبادئ أوسلو، والمبادرة العربية للسلام، ومقررات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على مبدأ حل الدولتين لحل الصراع.

وأوضح أن رسائل الرئيس تشير إلى ضرورة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بشكل عاجل وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الشأن، مؤكدا على حرص المساعي المصرية الرامية على السيطرة على تدهور الأوضاع المستمر في قطاع غزة والحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء قدر الإمكان والعودة إلى المسار التفاوضي.

وأكد أن رسائل الرئيس أشارت إلى قيام مصر بإجراء اتصالات مع كل الأطراف المعنية على المستويين الإقليمي والدولي لدفع الأمور نحو التهدئة والعودة إلى المسار التفاوضي، واستعداد مصر تسخير جهودها وقدراتها للوساطة دون قيد أو شرط، موضحاً أن ذلك يأتي تأكيدًا على دور القاهرة المحوري والمركزي والتاريخي في القضية الفلسطينية، واتساقًا مع خطواتها التي اتخذتها منذ بداية الصراع الدائر الآن، التي تمثلت في توجيه الرئيس إلى إعداد حزم مساعدات عاجلة إلى الشعب الفلسطيني.