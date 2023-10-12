أستاذة علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسي تؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكدت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية المصرية، جاءت لتعبر عن رؤية صادقة وأمينة للقضية الفلسطينية، من خلال تأكيد الرئيس على أهمية صمود الشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه ووقوف مصر بجانبهم، لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأضافت في حديثها لـ«الوطن»، أن الأوضاع التي نشهدها في فلسطين، ترجمت ما تسعى إليه إسرائيل وبعض القوى الدولية لتصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء ارتباط الفلسطينيين بأراضيهم من خلال تذويبهم وتشتيتهم في دول العالم، وهذا ما أكد الرئيس السيسي على رفضه: «جاء موقف مصر ثابت وتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، ونأكد أنه لا يمكن الحفاظ على الحق الفلسطيني دون ثبات الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، حتى يمكنهم إنشاء دولة مستقلة كاملة السيادة».

وأوضحت كذلك أن رسائل الرئيس خلال كلمته، جاءت لتؤكد أن الأمن القومي المصري «خط أحمر»، وأن فكرة نزوح الفلسطينيين لأرض سيناء مرفوضة، وذلك حفاظًا على سيادة مصر، وأيضًا لدعم تواجد الشعب الفلسطيني على أرضه واستكمال ما بدأه من مقاومة لرفض الاستيلاء الإسرائيلي على أرضه.

وأشارت الشيخ في نهاية حديثها إلى نبل وإنسانية الرئيس السيسي عندما أعلن وقوف مصر وشعبها بجانب الفلسطينيين وتقديم الدعم اللازم حتى تهدأ الأوضاع ويعم السلام والاستقرار المنطقة: «الرئيس عودنا دائمًا على مواقفة النبيلة، وتجلى ذلك عندما فتحت مصر أبوابها للأشقاء العرب في سوريا والسودان وليبيا، بعد مرورهم بأزمات حرب داخلية».