أستاذ علوم سياسية: مصر ستظل تحمل لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن الموقف الصريح والواضح للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم باحتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية بشأن القضية الفلسطينية، بمثابة تذكير للجميع أن الدور المصري حاسم ولا بد منه لكافة الأطراف الدولية بضرورة حل قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأضاف الدكتور نجاح الريس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حل الصراع يكمن في إنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى حدود 4 يونيو 1967 وهذا ما تنادي به مصر دائمًا.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته شدد على أن التفاوض بين الأطراف المعنية والوسيط النزيه يمثل الخروج الآمن لإسرائيل وفلسطين وإقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل وبقية الدول العربية إعمالاً للمبادرة العربية للسلام.

مساعدات إغاثة فلسطين

وأشار إلى أن تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وأن مصر تيسر كل إمكاناتها لذلك، يؤكد أن مصر بحكم الجغرافيا والتاريخ ستظل دوما تحمل شعار الدفاع وحماية الحق الشرعي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهي مبادئ راسخة في السياسة المصرية.