محلل سياسي: الرئيس السيسي وجه العديد من الرسائل المباشرة لدعم القضية الفلسطينية

قال محمد مخاليف، محلل سياسي ومساعد برلماني بمجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال تخرج دفعة الأكاديمية والكليات العسكرية كان يحمل العديد من الرسائل المباشرة.

وأوضح مخاليف لـ«الوطن»، أن أول هذه الرسائل، والرسالة الأهم أننا لن نشارك في تصفية القضية الفلسطينية، متابعا أن مصر لم تترك الأشقاء بل كانت يد عون وسند، وهو ما أشار إليه الرئيس بمساندة وتقديم المساعدات الإنسانية لأشقائنا بقطاع غزة للمحافظة على أرواح المدنيين، وصد شائعات التخلي عنهم وعن القضية مهما كانت العواقب.

وأضاف أن كلمة الرئيس تضمنت رسائل طمأنة للشعب الفلسطيني ولشعب مصر والالتزام بمبادئ السلام، وتأكيد على ثبات موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية، وإبراز لدور مصر وحجم الاتصالات والجهد الذي تقوم به مصر من أجل الحفاظ على الأمن و السلم في المنطقة، وأن الدعم والجهود مستمرين لإيقاف التصعيد في فلسطين.