إلهام شاهين تتعاقد على 3 أعمال سينمائية بعد نجاح حكاية «الفريدو»

تعيش الفنانة إلهام شاهين، حالة من الانتعاشة الفنية الكبيرة، وذلك بعد نجاح حكاية «الفريدو»، التي جاءت ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود.

إلهام شاهين تتعاقد على 3 أعمال سينمائية

وتعاقدت مؤخرا إلهام شاهين، بناء على تصريحات لـ«الوطن»، على عدة أعمال سينمائية، أولها فيلم «فيتو»، والتي تجسد خلاله سيدة تملك مؤسسة للدفاع عن النساء، اللواتي تعرضن للعنف بأشكال مختلفة، والعمل من تأليف مصطفى بدوي وإخراج ياسر سامي.

كما تعاقدت على بطولة فيلم تحت عنوان «الحب كله»، من تأليف سيد فؤاد، ومن إخراج خالد الحجر، وتدور أحداثه خلال يوم واحد، وتجسد خلاله سيد تريد ان تقيم حفل زفاف لنجلها.

كما تستعد إلهام شاهين، للمشاركة في فيلم بعنوان «الورقة التالتة»، من إخراج منى الخضري، ومن تأليف سارة شولح، ويتم تصوير العمل بفرنسا، وتدور أحداثه في أطار أكشن وتشويقي.