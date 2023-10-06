إلهام شاهين: سعيدة بإطلاق اسمي على النسخة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعربت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن سعادتها بإطلاق اسمها على الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

نشرت إلهام شاهين صورًا لها من حفل ختام المهرجان وعلقت عليها قائلة: «تشرفت بإطلاق اسمي على الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي. مبروك لكل الفائزين والمكرمين. وتشرفت بتكريم الدكتوره نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. تكريم مستحق. شكرًا إسكندرية وجمهور إسكندرية. وشكرًا لكل الفنانين والمخرجين الكبار والكتّاب الذين ساهموا بوجودهم في نجاح هذه الدورة. شكرًا الكاتب الصحفي أ. الأمير أباظة رئيس المهرجان. السينما ترقص وتغني. هذا شعار العام الحالي».