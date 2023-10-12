«التعليم العالي»: برامج متطورة بالجامعات الخاصة والأهلية لتلبية احتياجات السوق

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاجتماع المشترك لمجلسى الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية وأعضاء المجلسين بمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.

ووجّه المجلس الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايته يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وتكريمه لأوائل الجامعات المصرية فى سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالى فى مصر.

وثمّن المجلس الدعم اللامحدود الذى تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، وكذلك تعاون كافة أجهزة الدولة، بما كان له أطيب الأثر فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية فى مصر كماً وكيفاً، وانعكاس ذلك بشكل إيجابى على التصنيف الدولى للجامعات المصرية، وتفعيل دور الجامعات فى دعم قضايا التنمية المُستدامة فى كافة القطاعات بالدولة.

وأكد الوزير، فى كلمته أهمية استمرار عقد المجالس الدورية المشتركة للجامعات الخاصة والأهلية، مشيراً إلى أهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية فى إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبى متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، مشيراً إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية تمثل رافداً مهماً من روافد منظومة التعليم العالى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، والتى عملت على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية واستيعاب الزيادة على الطلب فى التعليم الجامعى، مشيداً بما حققته هذه الجامعات من تقدم فى التصنيفات العالمية.

وفى إطار بدء العام الدراسى الجديد، وجّه الوزير بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالوجود المنتظم؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، فضلاً عن ضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمى بالجامعات الخاصة إلى جانب العملية التدريسية، بما يُسهم فى تحسين تصنيف الجامعات عالمياً، خاصة أنها تضم نخبة متميزة من الأساتذة والباحثين، علاوة على زيادة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية فى المشروعات التنموية لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المجتمع فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بالمحافظات.

«عبدالغفار»: استيعاب الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، بأن المجلس اعتمد فى اجتماعه ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بشأن قبول طلاب الثانوية العامة للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وأكد أن المجلس اعتمد ما جرى اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستيعاب الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية بالجامعات الخاصة والأهلية بالعام الجامعى الحالى، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأشار المتحدث إلى موافقة المجلس على زيادة رأس مال الجامعة البريطانية فى مصر باستثمارات قدرها 40 مليون دولار، لدعم خطة التوسع والتحول اللذين تشهدهما الجامعة، وتعزيز مكانة الجامعة فى قطاع التعليم العالى على المستويين المحلى والإقليمى، وتوسيع قدرات الكليات الحالية، فضلاً عن إنشاء كليات جديدة، وتطوير آليات الحوكمة، من خلال العمل مع صندوق «أفريك إنفيست»، بما يدعم أوجه التعاون والشراكات فى أفريقيا والمنطقة، والموافقة أيضاً على ما يتبع ذلك من تغيير فى بيانات مؤسسى الجامعة.

وأضاف: «المجلس وافق على طلب الجامعة الفرنسية الأهلية تطبيق اللوائح التى تمنحها جامعة السوربون الحديثة بكليات الجامعة، كما وافق على إجراء جامعة المستقبل بحوثاً مشتركة مع جامعة لوفان البلجيكية لتطوير المنطقة الساحلية بنويبع، لعمل تكامل بين المقومات السياحية والبيئية والاجتماعية بالمنطقة، وبما يتماشى وخدمة أهداف التنمية المستدامة».