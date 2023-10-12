قصف إسرائيلي على غزة بالقنابل الفسفورية.. والخارجية الفلسطينية: «إبادة جماعية»

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة باستخدام القنابل الفسفورية، اليوم الخميس، لليوم السادس على التوالي، منذ عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي، رداً على الاقتحامات المتكررة والمستفزة لقوات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قوات الاحتلال تقصف القنابل الفسفورية على غزة

وأكدت وسائل إعلامية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقصف مناطق فلسطينية باستخدام القنابل الفسفورية، خلال الغارات المتواصلة على غزة، وأدت إلى مقتل نحو 1448 شهيداً في قطاع غزة والضفة الغربية، بينهم 447 طفلاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ولا تزال المواجهات بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، من خلال تبادل الرشقات الصاروخية، حتى وصلت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1300 قتيل وإصابة 2900 آخرين، وفق هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

القنابل الفسفورية المحرمة دوليا في غزة

وبحسب اتفاقية جنيف، التي تم التوقيع عليها عام 1980 فإن استخدام القنابل الفسفورية خلال الحرب، أو ضد المدنيين، تعتبر جريمة حرب.

وتتسبب القنابل الفسفورية المحرمة دوليًا، في حروق خطيرة تصل إلى العظم، ويسبب استنشاقه في ذوبان القصبة الهوائية والرئتين، وفي حالة استخدام منديل مبلل بالماء فأنه يقلل من الآثار، فأنه ؤدى إلى جروح خطيرة وكسر عظمة الفك.

كما أن الفسفور الأبيض يترسب في التربة والبحار والأنهار، ويقتل الكائنات الحية في دائرة محيط قطرها 150 متر.

يشار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت الوكالة إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من محمد إبراهيم درويش، وموسى إبراهيم درويش، ومنصور درويش، بعد اقتحام البلدة ومداهمة عدة منازل فيها.