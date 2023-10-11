تطورات طوفان الأقصى.. مقتل 3 جنود إسرائيليين في قصف لمستوطنات غلاف غزة

في آخر تطورات عملية «طوفان الأقصى»، التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي، قتل 3 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما أصيب عدد من المستوطنين اليوم ضمن عملية المقاومة الفلسطينية المستمرة منذ 5 أيام بشكل متواصل.

آخر تطورات طوفان الاقصى

وكشفت المقاومة الفلسطينية أنها قامت بقصف مستوطنات الاحتلال في منطقة «كيسوفيم» العسكرية، وفي مدن عسقلان وأسدود، ومستوطنة «سديروت» المحاذية لقطاع غزة، بالصواريخ، مما أسفر عن مقتل 3 جنود، وإصابة عدد من المستوطنين لم يتم الإعلان حتى الآن عن عددهم، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأقرت وسائل إعلامية لدولة الاحتلال بإصابة عدد من المستوطنين، وتدمير عدد من المباني، وفشل منظومة القبة الحديدية، التي كانت تشيد بها تل أبيب، وتؤكد في وسائل الإعلام الغربية أنها منيعه ضد الصواريخ قصيرة المدي.

وبمقتل هؤلاء الجنود الإسرائيليين، ترتفع حصيلة قتلى قوات الاحتلال إلى أكثر من 1200 قتيل، والإصابات إلى 2900 شخصاً، وفق هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

عدد شهداء فلسطين

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 1128 شهيدًا فلسطينياً، فيما وصل عدد المصابين إلى 5489 جريحاً، جراء القصف المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 5 أيام متواصلة.

وأضافت الوزارة أن عدد الشهداء في قطاع غزة حتى الساعة 8:30 مساء اليوم الأربعاء، سجل 1100 شهيد، بينما وصل عدد الجرحي إلى 5339 مصاب.

وفي الضفة الغربية، وصل عدد الشهداء إلى 28 شهيداً، والمصابين نحو 150 جريحاً.