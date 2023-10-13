عاجل.. وزيرة الإعلام الإسرائيلية تعلن استقالتها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، تقديم وزيرة الإعلام الإسرائيلية استقالتها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك في خطوة مفاجئة.

ويأتي إعلان وزيرة الإعلام الإسرائيلي، جاليت ديستال، استقالتها من منصبها، بالتزامن مع دخول عملية طوفان الأقصى اليوم السابع، وسط تصعيد مستمر للأوضاع بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، ارتفعت منذ السبت الماضي، إلى 1537 شهيدا، ونحو 6612 مصابا.