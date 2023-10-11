قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية ياسوف الرئيسي بالسواتر الترابية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منذ قليل، مدخل قرية ياسوف شمال سلفيت.

وأضاف التقرير العاجل الذي نشرته الوكالة الفلسطينية، أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال أغلقت مدخل ياسوف الرئيسي بالسواتر الترابية.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال أغلقت خلال الساعات الأخيرة غالبية البوابات الحديدية المقامة على مداخل قرى وبلدات محافظة سلفيت، وانتشرت بكثافة عند تلك البوابات.