ارتفاع في درجات الحرارة وتوافد الأهالي على شاطئ بورسعيد (صور)

شهد طقس بورسعيد ارتفاعا في درجات الحرارة، اليوم الثاني على التوالي، وصلت إلى 33 درجة، على خلاف طبيعة هذه الأيام التي مفترض فيها انخفاض درجات الحرارة وهرب العديد من الأهالي إلى شاطئ بورسعيد بعيدا عن ارتفاع درجات الحرارة.

وتساءل رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك «هل الصيف عاد من جديد؟»، مؤكدين أن هذه الأيام كانت تشهد بورسعيد طقسا خريفيا معتدلا، وتبادلوا النصائح فيما بينهم بعدم النزول تحت أشعة الشمس خاصة أوقات الظهيرة إلا للضرورة حتى لا يصابوا بأذى.

شاطئ بورسعيد «حصيرة»

من جانب آخر، أكد إيهاب شطا مدير إدارة شاطئ بورسعيد، لـ«الوطن»، توافد الزائرين إلى شاطئ بورسعيد، هربا من ارتفاع درجات الحرارة، موضحا ارتفاع البحر حوالي 2 متر في الغاطس، ما يسمح بالسباحة، موضحاً أن هذا الطقس يجعل الأمواج راكدة أي أن البحر «حصيرة» كما نطلق عليه في بورسعيد.

انتشار المصطافين على شاطئ بورسعيد

وأكد مدير شاطئ بورسعيد انتشار المنقذين بطول شاطئ بورسعيد وبورفؤاد ويقدمون التوعية للمصطافين بعدم النزول إلى عمق المياه والاهتمام بالأطفال فهي مسؤولية ذويهم.

وأشار إلى رفع الأعلام الصفراء التى تبين أن حالة البحر مستقرة بشرط عدم الابتعاد، بالإضافة إلى الاستعدادات المستمرة لمواجهة أي تقلبات في الطقس علي مدار الساعة بالتنسيق مع محافظة بورسعيد تحت اشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التى بدورها تتواصل مع هيئة الأرصاد الجوية.