أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻣك اﻟﯾوم الجمعة 13-10-2023 ﻓﻲ الأﺳواق.. تبدأ من 40 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 13-10-2023 في الأسواق المصرية، استقرارًا ملحوظًا، وجاءت أسعار السمك البلطي والبوري والدنيس والسبيط والجمبري مستقرة، بحسب بيانات البورصة والغرفة التجارية بالقاهرة سواء بالجملة أو التجزئة.

أسعار السمك اليوم الجمعة 13-10-2023

وجاءت أسعار السمك اليوم الجمعة 13-10-2023 في الأسواق المصرية، كما يلي:

أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻣك اﻟﺑﻠطي

سجلت أسعار السمك البلطي اليوم بين 85 و95 جنيهًا حسب منطقة البيع، وجاء سعر كيلو القاروص بـ160 جنيهًا، ويتراوح سعر الدنيس بين 150 جنيهًا و240 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك في ﺳوق اﻟﻌﺑور اﻟﯾوم

وعن أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم أي الجملة، جاء كيلو البلطي بين 66 و70 جنيهًا، والسبيط والكاليماري بين 170 و320 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البوري بين 60 و100 جنيه، وكيلو الثعابين من 60 إلى 250 جنيهًا، والدنيس بين 100 و180 جنيهًا والمكرونة السويسي بين 70 و110 جنيهات، والمرجان بين 40 و55 جنيهًا، والكابوريا بين 40 و190 جنيهًا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

سعر الجمبري اليوم

وجاء سعر الجمبري اليوم الجمعة، بين 250 و500 جنيه.

و بالنسبة للمكرونة المجمدة جاء سعرها بين 40 و50 جنيهًا.