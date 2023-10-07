استقرت أسعار السمك، الیوم السبت 7-10-2023 في الأسواق، على الأسعار التي أعلنت الأسبوع الماضي بعد أن تراجعت بقيمة وصلت إلى 40 جنيها بالنسبة للسمك البلطي، بسبب انخفاض القوة الشرائية من جانب المواطنين، وذلك وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك البلطى

وتتراوح أسعار السمك الیوم السبت 7-10-2023 في الأسواق ما بين 61 و67 جنيها بالنسبة لكيلو البلطي ويتراوح سعر فلية البلطي ما بين 40 و150 جنيها وقشر البياض ما بين 80 و100 جنيه.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

كما يتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيها ويتراوح سعر الثعابين ما بين 50 و200 جنيه.

كما يتراوح سعر الجمبري ما بين 300 و310 جنيها ويتراوح سعر السبيط والكاليماري ما بين 200 و300 جنيه، بينما يتراوح سعر الكابوريا ما بين 40 و200 جنيه.

أسعار سمك البوري

فيما يتراوح سعر البوري اليوم السبت ما بين 80 و110 جنيهات، ويتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 75 و105 جنيهات، وسمك البربون ما بين 65 و85 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

وبالنسبة لسعر الأسماك المجمدة اليوم السبت في الأسواق المصرية تتراوح ما بين 58 و62 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو الجمبري ما بين 200 و280 جنيها، وكيلو السبيط المجمد ما بين 150 و260 جنيها، كما يتراوح سعر البربون المجمد ما بين 25 و35 جنيها، فيما يتراوح سعر السردين ما بين 35 و75 جنيها.