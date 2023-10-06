أسعار السمك الیوم الجمعة 6-10-2023 في الأسواق.. تبدأ من 20 جنيها

أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، استقرار أسعار الأسماك اليوم الجمعة 6-10-2023 في الأسواق، ذلك بعد أن سجلت الأسعار تراجعًا طفيفًا منذ عدة أيام، الذي كان سببه وجود وفرة في المعروض في ظل وجود توقعات باستمرار حالة الاستقرار لنهاية شهر أكتوبر الجاري.

أسعار السمك البلطي

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية، أنَّ أسعار الأسماك اليوم الجمعة 6-10-2023 في الأسواق، وصل لـ80 جنيهًا بالنسبة لسعر السمك البلطي، فيما تراوح سعر كيلو البلطي الصغير 56 جنيهًا، ووصل سعر فليه البلطي إلى 131 جنيهًا، وقشر البياض 115 جنيهًا، والثعابين وصل سعرها إلى 214 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

كما يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 75 و105 جنيهات، وتراوح سعر السبيط والكاليماري بين 200 و320 جنيهًا، فيما بتراوح سعر الكابوريا بين 40 و200 جنيه، وبالنسبة لسعر السمك الدنيس يتراوح اليوم، بين 100 و160 جنيهًا، والجمبري بين 190 و490 جنيهًا، والبوري بين 80 و110 جنيهات.

أسعار الأسماك فى مصر الیوم

سعر كيلو بلطي 1 يتراوح بين 68 و72 جنيها.

سعر كيلو بلطي 2 يتراوح بين 61 و67 جنيها.

سعر كيلو بلطي أسواني يتراوح بين 20 و40 جنيها.

كيلو فلية بلطي يتراوح بين 40 و200 جنيه.

كيلو قشر بياض يتراوح بين 80 و100 جنيه.

كيلو بياض أملس 1 (بلدي) يتراوح بين 60 و100 جنيه.

كيلو بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيره ناصر ـ مزارع) يتراوح بين 30 و50 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

وجاء سعر المكرونة المجمدة ما بين 30 و40 جنيهًا، فيما جاء سعر المرجان المجمد بين 20 و30 جنيهًا، ووصل سعر البربون المجمد بين 25 و35 جنيهًا، وجاء سعر السردين المجمد من 35 وحتى 75 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

وتراوحت أسعار سمك البوري بين 80 و110 جنيهات، بينما سجل سمك المكرونة السويسي بين 75 و105 جنيهات للمستهلك، وجاء سعر كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.