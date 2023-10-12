استقرار أسعار السمك في الأسواق اليوم الخميس 12-10-2023

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 12-10-2023 في الأسواق المصرية، استقرارًا ملحوظًا، وجاءت أسعار السمك البلطي والبوري والدنيس والسبيط والجمبري مستقرة بحسب بيانات البورصة والغرفة التجارية بالقاهرة سواء بالجملة أو التجزئة.

وجاءت أسعار السمك اليوم الخميس 12-10-2023 في الأسواق المصرية، كما يلي.

أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻣك اﻟﺑﻠطﻰ

سجلت أسعار السمك البلطي اليوم بين 85 و95 جنيهًا حسب منطقة البيع، وجاء سعر كيلو القاروص بـ160 جنيهًا، ويتراوح سعر الدنيس بين 150 جنيهًا 240 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك ﻓﻰ ﺳوق اﻟﻌﺑور اﻟﯾوم

وعن أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم أي بالجملة، وجاء كيلو البلطي بين 61 و70 جنيهًا، والسبيط والكاليماري بين 170 و280 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البوري بين 50 و110 جنيهات، وكيلو الثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا، والدنيس بين 100 و180 جنيهًا والمكرونة السويسي بين 70 و110 جنيهات، والمرجان بين 40 و55 جنيهًا، والكابوريا بين 40 و190 جنيهًا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك ﻓﻰ ﻣﺻر اﻟﯾوم

وبالنسبة لأسعار الأسماك في مصر اليوم، جاء سعر الجمبري اليوم الخميس بين 200 و500 جنيه.

أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻣﺟﻣدة ﻓﻰ ﻣﺻر

وعن أسعار الأسماك المجمدة في مصر، بالنسبة لسعر المكرونة المجمدة جاء السعر بين 30 و40 جنيهًا.