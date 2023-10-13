تدريب 29 مصريا وإفريقيا على المهارات التفاوضية بالقضايا المائية

كرّم المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي 29 من المتدربين المصريين والأفارقة، برورات «إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية»، والمنعقدة خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 12 أكتوبر الجاري.

الخبرات المائية القانونية والتفاوضية

شارك في التدريب، خبراء في مجال المياه والقانون الدولي من المصريين، فضلاً عن خبراء من عدة دول أوربية منها إيطاليا وفرنسا عن طرق التفاوض ومهاراتها، وهو المشروع الممول من هيئة المعونة الإيطالية، من خلال مشروع المعرفة المائية المشترك بين «القاهرة» و«روما».

وتضمن البرنامج التدريبي، موضوعات عدة منها قواعد القانون الدولي في المجالات المتعلقة بالمياه، وطرق التفاوض، واكتساب مهارات تفاوضية.

تدريب 14 مشاركا

شارك في الدولة 13 متدربا مصريا، من وزارات الكهرباء، والبيئة، والزراعة، والري، فضلاً عن 16 متدرب إفريقي من 13 دولة، هي جنوب السودان، وكينيا، وأوغندا، وتشاد، وكوت ديفوار، وسيراليون، وإفريقيا الوسطى، ومدغشقر، وجنوب إفريقيا، واسواتينى، وموزمبيق، وزيمبابوي.

ورحّب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالمتدربين الأفارقة، وقدم لهم التهاني عن اجتيازهم البرنامج التدريبي بنجاح، مؤكدًا أنّ هدف التدريب هو رفع قدرات المشاركين على المستوى الفني، ونقل الخبرات المكتسبة لهم.