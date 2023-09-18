«الري» تعلن عن مسابقة حول «الابتكار في إدارة المياه» لتشجيع الوصول لحلول مبتكرة

قال المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري إنَّ أسبوع القاهرة للمياه سوف يشهد إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة تحت عنوان «جائزة الابتكار في إدارة المياه».

تشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه

وأوضح رئيس قطاع التخطيط، خلال اجتماع عقد بوزارة الموارد المائية والري لمناقشة الاستعداد لعقد أسبوع القاهرة للمياه في نهاية أكتوبر المقبل، أنَّ المسابقة تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات مثل (تقديم حلول مستدامة للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع - الاستفادة من ورد النيل والحشائش - تدوير المخلفات الصلبة - الاستفادة من مياه السيول - نظم الري الحديث - حماية الشواطئ - تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه - الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية - صيانة الترع المؤهلة - التبطين باستخدام مواد صديقة للبيئة - استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه) إذ ورد 23 مشاركة وجارى تقييم الأفكار المقدمة لتحديد الأفكار الواعدة والقابلة للتطبيق.

تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع

وتابع أنَّه سيتمّ تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.