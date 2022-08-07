برلماني يطالب بزيادة دور الجهات البحثية في إدارة المياه لدعم القطاع الزراعي

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اهتماما غير مسبوق بقطاع الزراعة بصفته الركيزة الأساسية للأمن القومي الغذائي وذلك بخطوات جادة نحو التوسع الزراعي وآخرها توجيهاته بإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى، مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة.

الاكتفاء الذاتي

وأشار «أبو الفتوح»، في بيان له اليوم، إلى أن هناك حرص لمواصلة الارتقاء بنسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين في إطار التنمية الزراعية المتكاملة لمواجهة التحديات الراهنة وعلى الأخص التغيرات المناخية، موضحا أن من بين ما تستهدفه الدولة بالعام الجديد مواصلة برنامج التوسع الأفقي، المعتمدة على مناطق الاستصلاح بإضافة نصف مليون فدان لتتجاوز المساحات الكلية المنزرعة 10.2 مليون فدان في عدد من المشروعات منها توشكى وذلك لزيادة إنتاجية المحاصيل الرئيسية، وتحسين درجة الاكتفاء الذاتي لتعزيز ملف استدامة الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.

زيادة مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%

ولفت وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في إحداث نقلة نوعية بالقطاع لصالح الفلاح والمواطن بزيادة مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021.

تطوير منظومة الري الحقلي وتدعيم البحث العلمي

وطالب وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة نشر الوعي حول تقنيات نظم الري الحديث والتي تسهم في إنتاج زيادة في المحاصيل بمعدلات تصل إلى 30% وتوفير الأسمدة، والاعتماد على الرقمنة في استخدامها وجذب القطاع الخاص للاستثمار وتطوير منظومة الري الحقلي، بجانب زيادة وتعظيم دور البحث العلمي الزراعي في الإدارة المائية الصحيحة لدعم القطاع الزراعي وغيره من القطاعات وفي تطوير نظم الري وفق طبيعة كل منطقة والاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول فى الاستفادة من حصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل الأراضي التي تحتاج لاستصلاح.