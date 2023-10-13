«الصحة العالمية»: 34 هجوما على المرافق الطبية في غزة والنظام الصحي على شفا الانهيار

أعلنت منظمة الصحة العالمية، توثيق 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة، أسفر عن مقتل 11 عاملا صحيا أثناء عملهم، وإصابة 16 آخرين، وإصابة 19 مرفقا صحيًا و20 سيارة إسعاف بأضرار.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، من أن النظام الصحي في قطاع غزة على شفا الانهيار، وكل ساعة تمر تقلل من الفرصة المتاحة لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا تعذر إيصال الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية، اللازمة لإنقاذ الأرواح، إلى قطاع غزة على وجه السرعة بسبب الحصار الكامل المفروض عليه.

أضافت منظمة الصحة العالمية، أنه ما لم تدخل مساعدات إنسانية، ﻻ سيما الخدمات الصحية، واللوازم الطبية، والأغذية، والمياه النظيفة، والوقود، والمواد غير الغذائية، فورا إلى غزة، فلن يتمكن الشركاء في المجالين الإنساني والصحي من تلبية الاحتياجات العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها، وكل ساعة تفوت تعرض المزيد من الأرواح للخطر.

ودعت المنظمة إلى وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية والمدنيين من الهجمات، كما تدعو المنظمة أيضًا إلى فتح ممر إنساني فورًا لضمان عدم وجود أي عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية، والعاملين الصحيين وفي مجال المساعدات الإنسانية، وإجلاء المرضى والمصابين، وتكرر المنظمة دعوتها إلى احترام مرافق الرعاية الصحية وحمايتها.

أكدت المنظمة استعدادها لإرسال الإمدادات الصحية الأساسية من خلال مركز الإمدادات اللوجستية التابع لها في دبي، والتعاون مع الشركاء لضمان وصولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، ولا غنى عن السماح فورًا بالعبور عبر المعبر حتى تتمكن المنظمة والوكالات الإنسانية الأخرى من العمل بسرعة للمساعدة في إنقاذ الأرواح.