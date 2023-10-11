الصحة العالمية: الإمدادات المخزنة في 7 مستشفيات بغزة نفدت تماما

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية فى غزة، طارق جاساريفيتش، أن الإمدادات المخزنة مسبقاً فى 7 مستشفيات رئيسية فى قطاع غزة قد نفدت تماماً، وأن المنظمة تعكف على إعادة برمجة مبلغ مليون دولار أمريكى لشراء الإمدادات الطبية الأكثر إلحاحاً من السوق المحلية لسد الفجوات المطلوبة، مجدداً دعوة المنظمة إلى الوقف الفورى للعنف.

حاجة ماسة لإقامة ممر إنساني

وأشار «جاساريفيتش»، بحسب تصريحات أوردتها وسائل إعلام عربية اليوم الأربعاء، إلى الحاجة لإقامة ممر إنسانى لإيصال الإمدادات الضرورية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار مسؤول الصحة العالمية إلى وقوع 13 هجمة على القطاع الصحي في قطاع غزة منذ بداية الهجوم الحالي، مما أدى إلى مقتل 6 من العاملين في القطاع الصحي، وإصابة 4 آخرين، وتضرر 9 سيارات إسعاف، و8 مرافق صحية.

بداية طوفان الأقصى

وبدأت الفصائل الفلسطينية في ساعة مبكرة من السبت الماضي، تنفيذ عملية طوفان الأقصى ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب التصعيد المستمر من قبل إسرائيل.